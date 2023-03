Marche des passerelles Anzy-le-Duc Catégories d’Évènement: Anzy-le-Duc

Saône-et-Loire

Marche des passerelles, 10 avril 2023, Anzy-le-Duc . Marche des passerelles Salle socio-culturelle Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

2023-04-10 08:00:00 – 2023-04-10 14:30:00 Anzy-le-Duc

Saône-et-Loire 4 circuits proposés : 9 km (1 ravitaillement), 12 et 15 km (2 ravitaillements), 18 km (3 ravitaillements). Vous pourrez déguster sur les ravitaillements crêpes, gâteaux maison, charcuterie, fromages… avec possibilité de repas sur place sur réservation lors de l’inscription. Vous pourrez découvrir le bocage charolais et la vallée de l’Arconce. christophe.durand0445@orange.fr +33 3 85 25 14 75 Anzy-le-Duc

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Anzy-le-Duc, Saône-et-Loire Autres Lieu Anzy-le-Duc Adresse Salle socio-culturelle Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Ville Anzy-le-Duc Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Anzy-le-Duc

Marche des passerelles 2023-04-10 was last modified: by Marche des passerelles Anzy-le-Duc 10 avril 2023 Anzy-le-Duc Salle socio-culturelle Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Anzy-le-Duc Saône-et-Loire