Marche des origines de la vie La Chapelle-sur-Dun, 22 avril 2022, La Chapelle-sur-Dun.

Marche des origines de la vie Jardin Terre d’Accord 309 Sente Cauvillaise La Chapelle-sur-Dun

2022-04-22 10:00:00 – 2022-04-22 13:00:00 Jardin Terre d’Accord 309 Sente Cauvillaise

La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Pour célébrer la journée de la Terre, Terre d’Accord vous propose une « Deep time walk »: une marche à travers le temps, un voyage conté et interactif sur 4,6 kms qui part de Terre d’Accord, traverse le village de La Chapelle sur Dun et revient à Terre d’Accord. Chacun de nos pas de cette marche nous fait franchir un million d’années et nous parcourons ainsi 4,6 milliards d’années des origines de la vie jusqu’à aujourd’hui. Au cours de 20 stations ponctuant la marche d’éclairages scientifiques et poétiques, nous nous immergerons dans les étapes clés de l’évolution de notre planète, son fonctionnement incroyablement complexe et intégré, jusqu’à la période actuelle dite « anthropocène. Ce voyage mettra en lumière l’héritage ancestral de l’humanité et nous donnera à vivre l’interdépendance du Vivant. Cela nous mettra en lien avec le temps profond – l’âge très ample de notre Terre – et nous donnera l’occasion de revisiter les incroyables interactions entre notre espèce et le fonctionnement de la biosphère.

RDV à 10h, sur réservation.

Durée 3h

corinne.brenne@enaccord.eu +33 6 76 59 35 18 http://robertarnoux.com/

