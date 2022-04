MARCHÉ DES MOUTIERS-EN-RETZ Les Moutiers-en-Retz, 23 avril 2022, Les Moutiers-en-Retz.

2022-04-23 – 2022-04-20

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Pour votre plus grand plaisir, la place principale se transforme et se pare de mille couleurs et odeurs…

Brioches, crustacés, légumes, fromages, melons, bijoux et encore bien d’autres produits vous attendent…

En plein coeur du village, flânez sur ce marché authentique, typique et convivial !

+33 2 40 82 72 05

