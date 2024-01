MARCHÉ DES MOUTIERS-EN-RETZ Les Moutiers-en-Retz, samedi 8 juin 2024.

MARCHÉ DES MOUTIERS-EN-RETZ Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

En plein coeur du village, flânez sur le marché des Moutiers-en-Retz, un marché authentique, typique et convivial !

Le marché des Moutiers-en-Retz est l’occasion pour les amateurs de produits frais de faire leurs courses et de découvrir les saveurs locales. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, la place principale se transforme et se pare de mille couleurs et odeurs.

Petit marché en hiver, il s’agrandit pour la période estivale ! Vous y trouverez à la belle saison, une multitude de produits : fruits et légumes, brioches, huîtres, crustacés, fromages, crêpes et galettes, bijoux, vêtements…

Les jours de marché aux Moutiers-en-Retz :

Le samedi toute l’année

Le jeudi et le samedi du 15 juin au 15 septembre

2 adresses gourmandes à tester sur le marché des Moutiers-en-Retz :

Le sel de la Saline « Tenue de Mareil »

Les fromages de la Fromagerie Beillevaire

Les commerçcants situés tout autour de la place de l’église vous accueillent également dans leurs jolies boutiques fromagerie La Boîte aux Fromages, épicerie Proxi et bien d’autres.

Les avis des visiteurs :

« Petit marché où vous trouverez des produits frais et locaux. La place du village est charmante. »

« Bien situé, un joli marché en été où se cotoie des étals colorés. Les commerces de proximité sont un vrai plus pour ce marché typique. »

« Marché local, produits de qualité, commercants sympas, en bref un marché à taille humaine ! »

En conclusion, venez faire un tour au marché des Moutiers-en-Retz c’est bon pour votre santé, pour les producteurs et pour la planète !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 08:00:00

fin : 2024-06-08 12:30:00



