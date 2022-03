Marche des Moines (inscription obligatoire) Marmoutier, 7 mai 2022, Marmoutier.

Marche des Moines (inscription obligatoire) Marmoutier

2022-05-07 22:00:00 – 2022-05-08

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier

EUR Les Pas Rapides de Dabo, en collaboration avec les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives de Saint-Quirin, du Pays de Saverne et Walscheid, l’AVAT et l’OMSLC de Marmoutier et Pays de Dabo-Animations, organisent dans la nuit du 7 au 8 mai 2022 la traditionnelle marche nocturne qui emprunte cette année le chemin des moines bénédictins dans le sens Marmoutier-> Saint-Quirin (réservée à un public adulte).

Longue de 42 km, sur les sentiers balisés par le Club Vosgien et aux reliefs accidentés, cette marche nécessite une excellente condition physique et un équipement adapté.

Le départ est annoncé à 22 h devant l’Abbatiale Saint-Étienne

Certificat médicale obligatoire.

+33 3 88 91 80 47

