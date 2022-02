Marché des Modes et du design Le Vestiaire, 14 mai 2022, Roubaix.

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Le Vestiaire

**Marché des Modes et du design, les 14 et 15 mai prochains ✨** ————————————————————— Créé il y a une quinzaine d’années, le Marché des Modes est devenu au fil du temps une véritable institution dans les Hauts-de-France et son rayonnement dépasse depuis longtemps les frontières de la région. Sans équivalent en France, il réunit 2 fois par an des dizaines de marques de mode, d’accessoires, de design et de lifestyle venus de toute la France. Cette année à l’occasion de sa 35ème édition et de la Nuit des Arts de Roubaix, le Marché des Modes revient sous un nouveau nom : le Marché des Modes et du Design. Lors de la dernière édition physique de décembre 2021, vous étiez près de 80 marques venues des quatre coins de France et de Belgique pour le plus grand plaisir des quelques 11 000 visiteurs présents à cette occasion ! #créateurs #mode #accessoires #lifestyle et #design **Rejoignez-nous, avant le 1er avril, en tant qu’exposant :** [[https://www.maisonsdemode.com/participez-au-prochain-marche-des-modes-et-du-design/](https://www.maisonsdemode.com/participez-au-prochain-marche-des-modes-et-du-design/)](https://www.maisonsdemode.com/participez-au-prochain-marche-des-modes-et-du-design/)

Entrée libre

Le Vestiaire 27 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Nord



