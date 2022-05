Marché des Métiers de Savoir-Faire Neuvic, 12 août 2022, Neuvic.

Marché des Métiers de Savoir-Faire la petite Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic

2022-08-12 – 2022-08-12 la petite Veyssière Moulin de la petite Veyssière

Neuvic 24190

Le Moulin de la Veyssière vous emmène à la découverte des artisans d’art du Périgord, différents artisans et artisanes seront présents pour vous faire partager leur savoir-faire. Profitez de cette journée pour découvrir notre moulin, notre production artisanale et nos nouvelles installations : musée, verger et aire de pique-nique. Partage et convivialité seront au rendez-vous !

9h-18h. Gratuit.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

OT Neuvic

