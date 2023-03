Marché des Métiers d’art Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’Évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Marché des Métiers d’art, 5 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains . Marché des Métiers d’art Promenade du lac Vieux-Boucau-les-Bains Landes

2023-07-05 – 2023-07-05 Vieux-Boucau-les-Bains

Landes Marchés des métiers d’art tous les mercredis soirs en juillet et août, à partir de 19 heures, en bordure du lac marin. Marchés des métiers d’art tous les mercredis soirs en juillet et août, à partir de 19 heures, en bordure du lac marin. +33 5 58 48 62 07 Gilles Poey

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Promenade du lac Vieux-Boucau-les-Bains Landes Ville Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes Lieu Ville Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains /

Marché des Métiers d’art 2023-07-05 was last modified: by Marché des Métiers d’art Vieux-Boucau-les-Bains 5 juillet 2023 Landes Promenade du lac Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes