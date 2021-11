Séméac Séméac 65310, Séméac Marché des Métiers d’Art Séméac Séméac Catégories d’évènement: 65310

Séméac

Marché des Métiers d’Art Séméac, 27 novembre 2021, Séméac. Marché des Métiers d’Art SEMEAC Rue des Pyrénées Séméac

2021-11-27 – 2021-11-28 SEMEAC Rue des Pyrénées

Séméac 65310 Séméac L’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées, AMA65, réunit une vingtaine d’artisans-créateurs pour un Marché des Métiers d’Art au cours duquel des créations uniques, toutes fabriquées à la main, de qualité professionnelle, seront exposées : céramique, accessoires textile, bijoux, bois tourné, maroquinerie, peinture, luminaire, photographies, vêtements…

Certains artisans partageront leur savoir-faire authentique au travers de démonstrations. Horaires d’ouverture

Samedi 27 novembre de 10h à 19h

Dimanche 28 novembre de 10h à 18h asso.ama65@yahoo.fr http://ama65.canalblog.com/ SEMEAC Rue des Pyrénées Séméac

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 65310, Séméac Autres Lieu Séméac Adresse SEMEAC Rue des Pyrénées Ville Séméac lieuville SEMEAC Rue des Pyrénées Séméac