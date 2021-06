Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART Nancy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nancy. MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-04 19:00:00 19:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Parc de la Pépinière. Partagez la passion et le savoir-faire des artisans d’art. Parc de la Pépinière. Partagez la passion et le savoir-faire des artisans d’art.

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy