Hautes-Pyrénées Certains artisans auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire au travers de démonstrations.

Gratuit

Accessible aux personnes à mobilité réduite L’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées, AMA65, présente une vingtaine d’artisans-créateurs sur l’esplanade de la médiathèque le dimanche 21 août 2022 de 10h à 19h.

Comme chaque année, des créations uniques, toutes fabriquées à la main de qualité professionnelle, seront exposées : céramique, bois tourné, peinture, bijoux, reliure, accessoires textiles, broderie, maroquinerie, laine filée, sculpture… asso.ama65@yahoo.fr +33 7 67 22 57 27 Certains artisans auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire au travers de démonstrations.

