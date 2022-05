Marché des métiers d’Art Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: 65200

Bagnères-de-Bigorre

Marché des métiers d’Art Bagnères-de-Bigorre, 17 juillet 2022, Bagnères-de-Bigorre. Marché des métiers d’Art Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-07-17 – 2022-07-17 Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Marché des métiers d’Art Organisé par l’AMA 65 Sur l’esplanade de la médiathèque Simone Veil asso.ama65@yahoo.fr +33 7 67 22 57 27 https://www.facebook.com/lamatiereAMA Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 65200, Bagnères-de-Bigorre Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement 65200

Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/

Marché des métiers d’Art Bagnères-de-Bigorre 2022-07-17 was last modified: by Marché des métiers d’Art Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 17 juillet 2022 65200 Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre 65200