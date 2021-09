Saint-Sever-de-Rustan Abbaye de Saint Sever de Rustan Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Marché des Métiers d’Art à St Sever de Rustan Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan

Marché des Métiers d’Art à St Sever de Rustan Abbaye de Saint Sever de Rustan, 19 septembre 2021, Saint-Sever-de-Rustan. Marché des Métiers d’Art à St Sever de Rustan

Abbaye de Saint Sever de Rustan, le dimanche 19 septembre à 10:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées, AMA65, propose une exposition de créateurs le dimanche 19 septembre 2021 devant l’Abbaye de Saint Sever de Rustan de 10h à 19h. Une trentaine d’artisans d’art exposeront leur travail lors de ce marché. Toutes leurs créations uniques sont fabriquées à la main de façon professionnelle : céramique, bois tourné, gravure, bijoux, accessoires textiles, sacs, reliure, laine filée… Certains artisans auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire au travers de démonstrations. Profitez de la visite de l’abbaye bénédictine classée aux monuments historiques pour venir voir dans ce cadre somptueux les nombreux talents des artisans d’art de notre région. Gratuit – Marché sans pass’ sanitaire Accessible aux personnes à mobilité réduite Ouvert de 10h à 19h Contact : [asso.ama65@yahoo.fr](mailto:asso.ama65@yahoo.fr) Site internet : [http://ama65.canalblog.com/](http://ama65.canalblog.com/)

Gratuit

Marché des Métiers d’Art à St-Sever-de-Rustan organisé par l’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées avec une trentaine d’artisans-créateurs le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 19h. Abbaye de Saint Sever de Rustan place d’Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Autres Lieu Abbaye de Saint Sever de Rustan Adresse place d'Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Ville Saint-Sever-de-Rustan lieuville Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan