MARCHÉ DES LUMIÈRES Laval, 4 décembre 2021, Laval.

MARCHÉ DES LUMIÈRES Laval

2021-12-04 17:00:00 – 2021-12-04 24:00:00

Laval 53000

Place de la Trémoille, non loin du Château-neuf et de ses illuminations, découvrez le marché des lumières, autrement dit un marché artisanal et créatif. Ici vous pourrez faire vos emplettes, remplir la hotte du père-noël, rencontrer les artisans locaux (ou non) et leur savoir-faire. Rien de tel qu’un marché de noël, pour se mettre dans l’ambiance des festivités de fin d’années.

Marché des Lumières – Marché artisanal

info@laval-tourisme.com +33 2 43 49 46 46

