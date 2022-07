MARCHÉ DES LUCIOLES Vic-la-Gardiole Vic-la-Gardiole Catégories d’évènement: Hérault

Vic-la-Gardiole

MARCHÉ DES LUCIOLES Vic-la-Gardiole, 14 juillet 2022, Vic-la-Gardiole. MARCHÉ DES LUCIOLES

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

2022-07-14 – 2022-07-14 Vic-la-Gardiole

Hérault Vic-la-Gardiole Rendez-vous le 14 juillet devant la marie de Vic-la-Gardiole, dès 21h, pour participer au marché des Lucioles.

Contre toute attente, cet événement est une excursion dans la nature à la découverte de la faune et la flore environnante. Informations pratiques : Pour la formation du convoi (nous privilégions 5 personnes par voiture), il faut penser à la lampe frontale.

Il vous sera distribué une petite bouteille d’eau plus une barre de chocolat au départ pour la route vers le col de la tortue.

La participation sera de 10 euros.

L’inscription se fera : 06 08 78 31 52

06 03 03 67 11

06 84 86 29 56

06 52 31 58 12 Déroulé : Nous nous dirigerons vers le col de la tortue puis nous marcherons jusqu’à ST BAUDILE (environ 6 km)

De la chapelle nous avons une vue magnifique sur les lumières de la ville, sous nos yeux, les feux d’artifices de Montpellier, Palavas, Mireval.

Un peu de musique pour l’ambiance et le spectacle nocturne jusqu’au bout de la nuit (avec les démons – le dahu -)

Et enfin le retour vers notre beau village pour terminer la nuit dans les bras de Morphée Au menu : Salades

Chips

Charcuteries

Fromages

Desserts

