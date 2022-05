Marché des Léopards Caen, 16 mai 2022, Caen.

Marché des Léopards Parc Michel d’Ornano Face à la cour de l’Abbaye aux Dames Caen

2022-05-16 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-17 19:00:00 19:00:00 Parc Michel d’Ornano Face à la cour de l’Abbaye aux Dames

Caen Calvados

À l’occasion des Finales Nationales du Trophée des Léopards, le concours culinaire de la gastronomie normande, un marché de producteurs 100 % normands s’installe à Caen les 16 et 17 mai 2022. Les professionnels et le public y découvriront une sélection des meilleurs produits régionaux. Gratuit et ouvert à tous, ce marché prend ses quartiers dans le magnifique parc Michel d’Ornano, face à la cour de l’Abbaye aux Dames à Caen.

Produits de la mer, fromages et produits laitiers, viandes, légumes, produits cidricoles mais également les produits de la marque Saveurs de Normandie, les ustensiles et de la vaisselle 100% made in Normandie sont à découvrir sur le marché qui accueille ainsi une 30aine d’exposants. De la ferme à l’assiette ou du bateau à l’étal, les métiers de la gastronomie méritent d’être célébrés en mettant à l’honneur leurs meilleurs ambassadeurs.

Plus d’infos à retrouver ici.

À l’occasion des Finales Nationales du Trophée des Léopards, le concours culinaire de la gastronomie normande, un marché de producteurs 100 % normands s’installe à Caen les 16 et 17 mai 2022. Les…

https://www.trophee-des-leopards.com/marche-des-leopards.html

À l’occasion des Finales Nationales du Trophée des Léopards, le concours culinaire de la gastronomie normande, un marché de producteurs 100 % normands s’installe à Caen les 16 et 17 mai 2022. Les professionnels et le public y découvriront une sélection des meilleurs produits régionaux. Gratuit et ouvert à tous, ce marché prend ses quartiers dans le magnifique parc Michel d’Ornano, face à la cour de l’Abbaye aux Dames à Caen.

Produits de la mer, fromages et produits laitiers, viandes, légumes, produits cidricoles mais également les produits de la marque Saveurs de Normandie, les ustensiles et de la vaisselle 100% made in Normandie sont à découvrir sur le marché qui accueille ainsi une 30aine d’exposants. De la ferme à l’assiette ou du bateau à l’étal, les métiers de la gastronomie méritent d’être célébrés en mettant à l’honneur leurs meilleurs ambassadeurs.

Plus d’infos à retrouver ici.

Parc Michel d’Ornano Face à la cour de l’Abbaye aux Dames Caen

dernière mise à jour : 2022-05-15 par