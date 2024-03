Marché des Halles de Menton Menton, lundi 1 janvier 2024.

Marché des Halles de Menton Menton Alpes-Maritimes

Entre le port et la vieille ville, le marché municipal centenaire regorge des couleurs, des parfums et des saveurs du Midi. Il réunit tous les jours (lundi peu d’étales ouvertes) une trentaine de commerçants qui y vendent produits frais et locaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

5 quai de Monléon

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur baptiste.sassi@ville-menton.fr

L’événement Marché des Halles de Menton Menton a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles