Marché des gourmandises de Noël Gueberschwihr, 11 décembre 2021, Gueberschwihr.

Marché des gourmandises de Noël Gueberschwihr

2021-12-11 – 2021-12-11

Gueberschwihr Haut-Rhin Gueberschwihr

0 EUR La cave Clément Weck vous convie à sont marché des gourmandises de Noël.

Promenade nocturne aux flambeaux: contes et chants de Noël dans les vignes .

Programme:

Samedi:

à partir de 14h: Ouverture du Marché de Noël

De 16h à 18h: Quintet de la musique municipale de Marckolsheim

18h30: Promenade aux flambeaux dans les vignes : Contes et légendes de Noël par Geneviève BURGER et chants de Noël par le quatuor d’Hommes.

Promenade, contes, soupe au retour et saucisses Montbéliard (adultes 12€, enfants 8€) Réservation au 03 89 49 31 89.

Retour à la cave: chants de Noël partagés avec l’assistance – Passage du Saint Nicolas.

Dimanche:

11h: Concert apéritif quintet de la musique Municipale de Marckolsheim.

Restauration sur réservation : Bouchée à la reine, spaetzles, tartes : 14€

14 h: Passage de Saint Nicolas

15h: Dégustation commentée par notre œnologue Camille Potaux spéciale accords mets de Noël et vins.

Entrée libre: réservation pour la restauration et la promenade.

