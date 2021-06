Saint-Vallier Saint-Vallier Saint-Vallier, Saône-et-Loire Marche des Gouères Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Saint-Vallier

Saône-et-Loire

Marche des Gouères Saint-Vallier, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Vallier. Marche des Gouères 2021-07-04 08:00:00 – 2021-07-04 12:00:00 Les Mazilles, route de Pouilloux Centre de Loisirs Jean-Marcel Bouteloup

Saint-Vallier Saône-et-Loire Saint-Vallier 5 5 EUR 5 Parcours pour la marche et un pour le VTT.

Circuits : Pour les marcheurs : 6 km carrossables, 10 km côté La Garenne, et 10 km côté Saint-Romain – Gourdon. Pour le VTT : tracé de 30 km. Départs de 8 h à 12 h. Infos par mail : oms.saintvallier71@gmail.com oms.saintvallier71@gmail.com 5 Parcours pour la marche et un pour le VTT.

