Marché des gorges de la Rouvre Saint-Philbert-sur-Orne, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Philbert-sur-Orne.

Marché des gorges de la Rouvre 2021-07-22 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-22 20:00:00 20:00:00

Saint-Philbert-sur-Orne Orne Saint-Philbert-sur-Orne

Tous les jeudis à partir du 15 juillet, de 16 h à 20 h, les marchés des gorges de la Rouvre se tiendront en alternance sur le site de la Maison du Paysage, à Bréel et sur le site de la Roche d’Oëtre, à Saint-Philbert-sur-Orne. Vous pourrez y découvrir de nombreux stands d’artisanat et de produits locaux dans une ambiance festive. Plusieurs animations musicales sont ainsi prévues dont un concert irlandais, du chant traditionnel normand, un crieur public… Sur place, vous trouverez également de quoi vous restaurer : foodtruck « Au vert festin » à la Maison du Paysage et le café/restaurant « le Caillou » à la Roche d’Oëtre.

A l’initiative des membres du réseau “Suisse normande territoire préservé” et du site de La Roche d’Oëtre, ces marchés sont organisés en partenariat avec le CPIE des Collines normandes, le site de La Roche d’Oëtre et le café/restaurant Le Caillou.

Ce 22 juillet, retrouvez Gweltaz Le File, conteur ! Il vous (ra)contera ses voyages, ses aventures, ses rencontres. Et comme tout le monde, il aime en rajouter ! Une épopée mêlant de véritables contes médiévaux normands, revisités, « laïcisés », dynamisés… Le File raconte, mais pas seulement !

Gweltaz est aussi crieur !

Un message personnel à faire passer ? Une petite annonce ? Un poème ? Un avis de recherche ? Un programme à dévoiler ? Un mot d’amour ? Une colère à exprimer ? Une blague plus ou moins hilarante ? Une information toute fraîche ? Une dépêche de dernière minute ? Une missive de la plus haute importance ? Une correspondance codée ? Des arrière-pensées à extérioriser ? Un avertissement musclé ? Une bafouille à développer ? Un discours oublié ? Une mission pour mercenaires motivés ? Une pensée inavouée ? Des propos déplacés ?

Gweltaz se propose de clamer haut et fort tout ce que vous lui écrirez !

Tous les jeudis à partir du 15 juillet, de 16 h à 20 h, les marchés des gorges de la Rouvre se tiendront en alternance sur le site de la Maison du Paysage, à Bréel et sur le site de la Roche d’Oëtre, à Saint-Philbert-sur-Orne. Vous pourrez y…

roche-doetre@flers-agglo.fr +33 2 31 59 13 13

Tous les jeudis à partir du 15 juillet, de 16 h à 20 h, les marchés des gorges de la Rouvre se tiendront en alternance sur le site de la Maison du Paysage, à Bréel et sur le site de la Roche d’Oëtre, à Saint-Philbert-sur-Orne. Vous pourrez y découvrir de nombreux stands d’artisanat et de produits locaux dans une ambiance festive. Plusieurs animations musicales sont ainsi prévues dont un concert irlandais, du chant traditionnel normand, un crieur public… Sur place, vous trouverez également de quoi vous restaurer : foodtruck « Au vert festin » à la Maison du Paysage et le café/restaurant « le Caillou » à la Roche d’Oëtre.

A l’initiative des membres du réseau “Suisse normande territoire préservé” et du site de La Roche d’Oëtre, ces marchés sont organisés en partenariat avec le CPIE des Collines normandes, le site de La Roche d’Oëtre et le café/restaurant Le Caillou.

Ce 22 juillet, retrouvez Gweltaz Le File, conteur ! Il vous (ra)contera ses voyages, ses aventures, ses rencontres. Et comme tout le monde, il aime en rajouter ! Une épopée mêlant de véritables contes médiévaux normands, revisités, « laïcisés », dynamisés… Le File raconte, mais pas seulement !

Gweltaz est aussi crieur !

Un message personnel à faire passer ? Une petite annonce ? Un poème ? Un avis de recherche ? Un programme à dévoiler ? Un mot d’amour ? Une colère à exprimer ? Une blague plus ou moins hilarante ? Une information toute fraîche ? Une dépêche de dernière minute ? Une missive de la plus haute importance ? Une correspondance codée ? Des arrière-pensées à extérioriser ? Un avertissement musclé ? Une bafouille à développer ? Un discours oublié ? Une mission pour mercenaires motivés ? Une pensée inavouée ? Des propos déplacés ?

Gweltaz se propose de clamer haut et fort tout ce que vous lui écrirez !

dernière mise à jour : 2021-07-15 par Flers agglo