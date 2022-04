Marché des gorges de la Rouvre Athis-Val de Rouvre, 28 juillet 2022, Athis-Val de Rouvre.

Marché des gorges de la Rouvre Le Moulin de Bréel Bréel Athis-Val de Rouvre

2022-07-28 16:00:00 – 2022-07-28 20:00:00 Le Moulin de Bréel Bréel

Athis-Val de Rouvre Orne

Tous les jeudis à partir du 15 juillet, de 16 h à 20 h, les marchés des gorges de la Rouvre se tiendront en alternance sur le site de la Maison du Paysage, à Bréel et sur le site de la Roche d’Oëtre, à Saint-Philbert-sur-Orne. Vous pourrez y découvrir de nombreux stands d’artisanat et de produits locaux dans une ambiance festive. Plusieurs animations musicales sont ainsi prévues. Sur place, vous trouverez également de quoi vous restaurer : foodtruck à la Maison du Paysage et le café/restaurant “le Caillou” à la Roche d’Oëtre.

+33 2 33 62 34 65

Le Moulin de Bréel Bréel Athis-Val de Rouvre

