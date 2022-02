MARCHE DES FIERTÉS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Rendez-vous le 24 et 25 juin 2022 pour la 29ème édition de la Marche des Fiertés. La Pride de Montpellier s'élancera, avec une quinzaine de chars, de la promenade du Peyrou à 15h pour rejoindre la place de la Comédie puis retour sur le Peyrou. contact@montpelliergay.com +33 4 67 57 36 83 https://www.fiertemontpellierpride.com/?fbclid=IwAR3sDkAcYp175kuBoifdfs7G7lDQQdwoQ4jff2kwtwknYHW60ilNlEeh0KA

