MARCHE DES FIERTÉS DE TOULOUSE Place du Capitole Toulouse, samedi 8 juin 2024.

Nouvelle édition de la Pride de Toulouse qui accueille chaque année plus de + 20 000 personnes dans les rues de la ville rose !

Comme les autres années, un village associatif est installé Place du Capitole.

Plus d’une quarantaine de structures y participent, venant de Toulouse, du département mais aussi de la région Occitanie.

Regroupées sous des chapiteaux, ces structures sont installées par thématique afin de rencontrer, dialoguer, expliquer, sensibiliser et même convaincre celles et ceux qui souhaitent s’engager à leurs côtés pour mieux lutter contre les discriminations et favoriser l’inclusion des personnes LGBTQI+ dans la société.

+ 22 chars d’associations, de collectivités et de partenaires défilent aux côtés des milliers de personnes pour défendre nos droits et nos libertés.

Événement revendicatif, politique et festif, cette marche est ouvert à tous !

Programme complet à venir… .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@pridetoulouse.com

