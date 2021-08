Dax Dax Dax, Landes Marche des fiertés Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Marche des fiertés Dax, 28 août 2021, Dax. Marche des fiertés 2021-08-28 11:00:00 – 2021-08-28 15:00:00

10h village associatif , 12h pique-nique sur le parvis de la mairie, 14h30 départ de la marche Mairie de St Paul Mairie de Dax. Organisé par l'association Fiertés Landes.

