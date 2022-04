Marche des Fiertés d’Alençon Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Marche des Fiertés d’Alençon Alençon, 21 mai 2022, Alençon. Marche des Fiertés d’Alençon

Alençon, le samedi 21 mai à 14:30

Bienvenu à la 4e Marche des Fiertés d’Alençon !!! Ouverture du Village associatf à 14h30 avec buvette et restauration sur place. Départ de la Marche à 15h30 ! Déambulation dans la ville puis retour au village associatif ou nous attendront DJ set et autres festivités ! Fin des festivités vers 22h.

Entrée libre, gratuit

4e Marche des Fiertés d’Alençon. Déambulation, village associatif, DJ set ! Alençon 61000 Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse 61000 Ville Alençon lieuville Alençon Alençon Departement Orne

Alençon Alençon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alencon/

Marche des Fiertés d’Alençon Alençon 2022-05-21 was last modified: by Marche des Fiertés d’Alençon Alençon Alençon 21 mai 2022 alençon Alençon Alençon

Alençon Orne