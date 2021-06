Pantin Eglise de Pantin Pantin Marche des Fiertés 2021 Eglise de Pantin Pantin Catégorie d’évènement: Pantin

Marche des Fiertés 2021 Eglise de Pantin, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pantin. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 14h à 23h

gratuit

Le 26 juin, la marche des Fiertés est de retour chars ni podium mais avec la même volonté de visibilité Comme le disent les organisateurs : » Même si notre cortège sera sans chars ni podium, nous serons là avec nos banderoles, nos revendications, notre détermination et notre enthousiasme, et sont invité·e·s tou·t·es celles et ceux qui veulent marquer notre visibilité de manière unitaire » Cette année encore, la Marche ponctuera deux semaines de visibilité des questions LGBTQI+ avec l’organisation de la Quinzaine des Fiertés LGBT+ Le parcours Événements -> Autre événement Eglise de Pantin Eglise de Pantin Pantin 93500

5 : Église de Pantin (69m) 5 : Hoche (695m)

Contact : http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/marche-des-fiertes-2021/ https://www.facebook.com/events/509775750201223/

Lieu Eglise de Pantin Adresse Eglise de Pantin Ville Pantin