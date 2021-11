Hermes Hermes 60370, Hermes Marché des Fêtes à Hermes Hermes Hermes Catégories d’évènement: 60370

Hermes 60370 Hermes Une soixantaine d’exposants viendront vous proposer leurs produits festifs et créations artisanales afin que vous puissiez préparer les fêtes de fin d’année en toute quiétude. Le père noël sera présent toute la journée. Possibilité de restauration sur place le midi.

Place Denise et Maxime BOITEL et Parc de la Fraternité Renseignements et inscriptions

mairie@ville-hermes.fr

Une soixantaine d'exposants viendront vous proposer leurs produits festifs et créations artisanales afin que vous puissiez préparer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Le père noël sera présent toute la journée. Possibilité de restauration sur place le midi.

Place Denise et Maxime BOITEL et Parc de la Fraternité Renseignements et inscriptions

mairie@ville-hermes.fr +33 3 44 07 50 06

