Marché des Fanes de Carottes Étréaupont, samedi 15 juin 2024.

L’association Les Fanes de Carottes organise chaque troisième samedi du mois de 15h à 18h son marché de bons et beaux produits à Etréaupont (sur la place de l’église ou sous les préaux de l’école en fonction de la météo). Vous y retrouverez des producteurs et artisans locaux travaillant dans le respect de l’environnement, de l’Homme et du bien-être animal. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

Étréaupont 02580 Aisne Hauts-de-France contact.lesfanesdecarottes@gmail.com

