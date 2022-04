Marche des familles solidaires Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Marche des familles solidaires Chartres, 15 mai 2022, Chartres. Marche des familles solidaires Chartres

2022-05-15 – 2022-05-15

Chartres Eure-et-Loir Chartres 3 EUR 3 L’Association PEP 28 vous invite à participer à une nouvelle « Marche des familles solidaires » le dimanche 15 mai 2022 à partir de 14h. RDV rue Jean Monnet à Chartres Infos pratique :

– 3 € minimum l’inscription

– 2 parcours possibles (5 km ou 10 km)

– Inscription sur communication1@pep28.asso.fr L’argent collecté permettra de financer des bourses solidarité pour les enfants d’Eure-et-loir. Ceux-ci pourront ensuite partir en vacances par le biais de ces bourses. Dimanche 15 mai à 14h00 à Chartres : marche des familles solidaires. Rendez-vous rue Jean Monnet à Chartres. communication1@pep28.asso.fr +33 2 37 23 40 00 L’Association PEP 28 vous invite à participer à une nouvelle « Marche des familles solidaires » le dimanche 15 mai 2022 à partir de 14h. RDV rue Jean Monnet à Chartres Infos pratique :

– 3 € minimum l’inscription

– 2 parcours possibles (5 km ou 10 km)

– Inscription sur communication1@pep28.asso.fr L’argent collecté permettra de financer des bourses solidarité pour les enfants d’Eure-et-loir. Ceux-ci pourront ensuite partir en vacances par le biais de ces bourses. villedemaintenon

Chartres

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Marche des familles solidaires Chartres 2022-05-15 was last modified: by Marche des familles solidaires Chartres Chartres 15 mai 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir