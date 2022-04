Marche des familles Giel-Courteilles Giel-Courteilles Catégories d’évènement: Giel-Courteilles

Orne

Marche des familles Giel-Courteilles, 1 mai 2022, Giel-Courteilles. Marche des familles Giel-Courteilles

2022-05-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-01 17:30:00 17:30:00

Giel-Courteilles Orne Giel-Courteilles Idée de sortie ….

Venez participer seul ou accompagné à la marche des familles ‍♂️ ‍ ‍ ‍ autour de Giel Don Bosco, animée par Benoit Choquart

Un goûter sera offert au moulin…..

+33 6 73 47 68 64

