Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Avis à tous les marcheurs adeptes de randonnées sympas, participez et faites une bonne action en faveur des enfants des écoles publiques primaires sou.des.ecoles.monistrol@gmail.com https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Place du Prévescal Départ Ecole Lucie Aubrac Monistrol-sur-Loire

