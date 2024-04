Marche des Ecoles Niederrœdern, dimanche 14 avril 2024.

Marche des Ecoles Niederrœdern Bas-Rhin

Un parcours de 5 et 7km adapté aux familles à départ unique est proposé au départ de la Maison du Temps Libre. Il permet de profiter d’une belle promenade à travers champs, prés et forêt, avec de beaux panoramas. Une restauration sera mis en place dès 11h30 avec tartes flambées et pizzas. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14

Niederrœdern 67470 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Marche des Ecoles Niederrœdern a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg