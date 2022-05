Marche des écoles Niederrœdern Niederrœdern Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederrœdern

Marche des écoles Niederrœdern, 15 mai 2022, Niederrœdern. Marche des écoles Niederrœdern

2022-05-15 09:30:00 – 2022-05-15

Niederrœdern Bas-Rhin Niederrœdern EUR Venez nombreux participer à la 2ème “Marche des écoles” organisée par les parents d’élèves et l’équipe enseignante du RPI. Le parcours de 7,5km est adapté aux familles et aux poussettes. Apéritif et pizzas/tartes flambées après la marche à la MTL de Niederroedern (à partir de 11h30). Inscriptions:

Laurie STOETZEL – 06.18.39.76.99

Hervé KLETHI – 06.18.44.81.41

Jennifer GRAF – 06.88.76.97.09 Venez nombreux participer à la 2ème “Marche des écoles” organisée par les parents d’élèves et l’équipe enseignante du RPI. Le parcours de 7,5km est adapté aux familles et aux poussettes. Apéritif et pizzas/tartes flambées après la marche à la MTL de Niederroedern (à partir de 11h30). +33 6 18 39 76 99 Venez nombreux participer à la 2ème “Marche des écoles” organisée par les parents d’élèves et l’équipe enseignante du RPI. Le parcours de 7,5km est adapté aux familles et aux poussettes. Apéritif et pizzas/tartes flambées après la marche à la MTL de Niederroedern (à partir de 11h30). Inscriptions:

Laurie STOETZEL – 06.18.39.76.99

Hervé KLETHI – 06.18.44.81.41

Jennifer GRAF – 06.88.76.97.09 Niederrœdern

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederrœdern Autres Lieu Niederrœdern Adresse Ville Niederrœdern lieuville Niederrœdern Departement Bas-Rhin

Niederrœdern Niederrœdern Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederroedern/

Marche des écoles Niederrœdern 2022-05-15 was last modified: by Marche des écoles Niederrœdern Niederrœdern 15 mai 2022 Bas-Rhin Niederrœdern

Niederrœdern Bas-Rhin