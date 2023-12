SPOT ¡ ‘ ! avec Octandre Marché des Douves Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde SPOT ¡ ‘ ! avec Octandre Marché des Douves Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux. SPOT ¡ ‘ ! avec Octandre Samedi 20 janvier 2024, 12h00 Marché des Douves Entrée libre 20 minutes de performance suivies d’un temps d’échanges dans un lieu atypique :

SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! réinvente le concert par la découverte et la rencontre entre les acteur·trice·s des musiques d’aujourd’hui et le public. Programmés les samedis à midi pile, les SPOT permettent de découvrir les nouvelles écritures musicales et de rencontrer les artistes dans l’espace convivial du café du Marché des Douves. Proxima Centauri invite régulièrement de nombreux·euses artistes (improvisateur·trice·s, interprètes, compositeur·trice·s, danseur·euse·s, comédien·ne·s…) pour des propositions artistiques. ◗ Concert de l’association Octandre

◗ Samedi 20 janvier 2024 à 12h

