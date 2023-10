Bons baisers du Chili Marché des Douves Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux.

Bons baisers du Chili Samedi 25 novembre, 18h00 Marché des Douves Entrée libre

La bibliothèque de Bordeaux Lac et l’association ALIFS vous proposent un spectacle musical sur le Chili 50 ans après le renversement de la démocratie de Salvador Allende.

Y seront tour à tour évoqués le coup d’Etat, la dictature de Pinochet, l’exil, le déracinement, la beauté, la résistance…

Des lecteurs viendront déclamer des textes d’écrivains et de poètes chiliens en espagnol puis en français, sur la musique et les chansons originales de Luis Cassorla Caychac Manta, tout cela rythmé avec grâce par la danseuse Azza Sawa.

Ce spectacle est mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS

Marché des Douves 4 rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

