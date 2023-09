SPOT ¡ ‘ ! avec l’ensemble du PESMD Marché des Douves Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Dans le cadre du MÀD, festival des musiques de création de Bordeaux Métropole, du 12 au 18 octobre 2023.

◗ ◗ ◗ SPOT ¡ ‘ ! avec l’ensemble du PESMD

Concert · Rencontre

Samedi 14 octobre 2023 – 12h · Café La Halle des Douves

20 minutes de performance à 12h pile suivies d’un temps d’échanges dans l’espace convivial du bar du Marché des Douves. SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! réinvente le concert par la découverte et la rencontre entre les acteurs des musiques d’aujourd’hui et le public.

◗ Pour ce SPOT spécial Festival MÀD, Proxima Centauri invite l’ensemble du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine :

– Daiki ABE – piano

– Alicia FERMOSELLE – saxophone

– Alejandro MARIBLANCA – saxophone

– Léonardo PEREZ – percussions

– Lucas TESTAVIN – percussions

– Mathilde VERVLIET – harpe

– Lucile GALLET DELGRANGE – harpe

◗ Entrée libre

◗ A propos du PESMD

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux (PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine) est un établissement de service public missionné par le ministère de la Culture pour former aux métiers d’artiste-interprète et d’enseignant diplômé d’État. Depuis plus de 30 ans, le PESMD intervient dans le champ de la formation initiale comme dans celui de la formation professionnelle continue et s’inscrit dans le paysage européen Licence – Master – Doctorat (LMD).

Marché des Douves Marché des douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 71 75 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

concert rencontre

