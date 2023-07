Ateliers de broderie traditionnelle mexicaine Marché des Douves Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

La Halle des Douves est l’association en charge de l’animation et de la programmation du Marché des Douves, ancien marché au détail réhabilité en laboratoire d’innovation sociale et culturelle. Elle favorise les rencontres, les échanges, la création collective des associations, des acteurs et des habitants et permet ainsi de nouvelles formes de coopérations valorisant la diversité des expressions culturelles dans le respect des droits humains fondamentaux. Sa vocation est de développer, expérimenter, partager des espaces et des outils permettant plus de réciprocités et de rencontres. Elle accompagne et accueille plus de 1500 événements et temps de rencontres tous les ans. Créée en 2008, elle regroupe plus de 170 structures membres, une soixantaine d’habitants et un millier de sympathisants.

Cette année pour les Journées européennes du patrimoine et en lien avec son projet « mémoire vivante du quartier », l’association va mettre en avant l’exposition « Raconte ton quartier ». Ce projet collaboratif et co-construit avec la Commission Mémoire Vivante du quartier, est un recueil d’archives, de photos, de récits, de lettres et plein d’autres merveilles que les habitants ont souhaité partager. Radio Douves, qui participe également à ce projet, va mettre en place durant les deux jours consécutifs des écoutes de portraits sonores d’anciens, mais aussi de jeunes habitants de Capucins et Saint-Michel qui ont été captés ces dernières années. Des balades seront organisées pour découvrir les richesses du coin, avec le point de vue de Greeters bordelais.es. Un atelier de broderie traditionnelle d’Amérique latine ainsi qu’une exposition sur la fête de la mort vous seront présentés par l’association Mexicanos en Bordeaux et le KLAC dans l’une de nos salles. Par ailleurs, le lieu accueillera au même moment le festival Paf’Art, festival des arts vivants et visuels en langue des signes française. De même qu’une autre exposition vous sera présentée, avec une mise en lumière de personnes symboliques et transgenres qui ont marqué l’histoire et le monde du sport, avec l’association Ancres. Enfin, ce sera le vernissage du projet de narration itinérante Les Vies. Quelques concerts de nos artistes locaux et pleins d’autres choses sont à découvrir, alors venez à la rencontre du Marché des Douves et de La Halle des Douves le 16 et 17 septembre de 10h à 20h.

Marché des Douves 4 bis rue des douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 71 75 93 https://www.douves.org/ https://www.instagram.com/lahalledesdouves/ Le Marché des Douves est un ancien marché du quartier des Capucins à Bordeaux, réhabilité en Maison de vie associative et des habitants. Cet équipement de la Ville de Bordeaux est animé par l’association La Halle des Douves. Les associations membres peuvent y organiser leurs réunions, spectacles, rencontres, événements…

Reflet de la vie du quartier, on y privilégie les occasions de développer les collaborations, les solidarités, les événements ouverts à tou.te.s et gratuits… et d’une façon générale les pratiques considérant que cultures et réalités sociales sont étroitement imbriquées. VCube : Station Capucins à 200m Bus : Arrêt Capucins à 200m Lignes 1, 11, 15, 20, 45, 58 Tramway : Ligne A station Porte de Bourgogne à 700m Ligne B station Victoire à 500m Ligne C station Saint Michel à 400m Train : Gare de Bordeaux Saint Jean à 800m Parcs de stationnement : Capucins (270 places) à 50m André Meunier (320 places) à 300m Victoire (450 places) à 500 m

