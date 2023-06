Arts et Rituels – Le Temps du Thé 2 Marché des Douves Bordeaux, 5 août 2023, Bordeaux.

Arts et Rituels – Le Temps du Thé 2 Samedi 5 août, 19h00 Marché des Douves Entrée gratuite sur inscription

Le Temps du Thé est paru en France en 1999 (Editions Marval). Traduit et édité aussitôt en Angleterre et aux États-Unis, sous le titre The Time of Tea, l’ouvrage est un traité mondial qui questionne notre rapport à la boisson, au-delà du « tea time » britannique ou de la « cérémonie de thé » nippone. Cela lui a valu d’être considéré comme « the best book on tea ». Quand Dominique T. Pasqualini a pris ses distances avec le milieu de « l’art », il n’en a pas moins continué de traverser les enjeux esthétiques, symboliques ou techniques par le monde du thé – qui est en même temps un voyage autour du monde. Le thé reste en effet, après l’eau et au-delà des modes passagères ou des préoccupations thérapeutiques, la boisson la plus consommée sur la planète.

Entre-temps, le thé a profité ou subi la mode « verte », autant que son accessibilité par Internet et les réseaux sociaux. Dominique Pasqualini propose, en introduction à la saison autour du thé proposé par le madd, deux «TEA TALKS », conversations ex tempore à l’ombre du thé, mêlant perpectives anthoropologiques et récits intimes…

Ce deuxième moment se concentre sur la diversité de ses « manières ». La diffusion mondiale du thé et son inscription dans des cultures régionales lui ont valu d’être ré-inventé et consommé selon des modes très variés, mais qui engagent toujours un « rituel » : Angleterre, Chine, Sikkim, Japon, Touaregs, etc.

Marché des Douves 4 rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T19:00:00+02:00 – 2023-08-05T20:00:00+02:00

