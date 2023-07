ZINEFEST #10, Rencontres internationales de micro-éditions, fanzines et multiples Marché des Douves Bordeaux, 4 juillet 2023, Bordeaux.

ZINEFEST #10, Rencontres internationales de micro-éditions, fanzines et multiples 4 – 9 juillet Marché des Douves

Le Zinefest rassemble chaque année à Bordeaux plus d’une cinquantaine d’éditeur.ice.s indépendant.e.s qui viennent partager leur passion du livre et du “Do it yourself » pendant 6 jours. Au programme : un salon d’éditeur.ice.s indépendant.e.s au Marché des Douves mais également des expositions, des rencontres, des ateliers, des projections et des concerts.

> Sortie du fanzine collectif L’INSOLENTE N°8 – Gratuit

> Projection du film FANZINAT – Passion et histoires des fanzines en France – 5€

> Goûter d’anniversaire et atelier fanzine collectif avec Disparate

> Lancement du fanzine « PILOTES » et exposition de Jean Turner,

en présence de l’auteur et de l’éditeur MONDO ZERO

> Vernissage de l’exposition « Le poirier, la lune et l’arrosoir » de Gargarismes, en présence de Pierre Faedi & Margaux Meissonnier

> Soirée concerts pour les 10 ans du ZINEFEST

S8JFOU & Simon Lazarus (live audiovisuelle électronique) / Avventur (dungeon trap) / Matière Danse (dense music) / Pierre Tendre (Dj set techno gabber)

> Soirée « Goodisparate » – ventes de chemises, bandanas, tote bag, pin’s, décapsuleurs, micro-éditions & affiches dans un lieu atypique en plein St Michel !

> Salon de micro-éditions, fanzines & multiples avec plus d’une soixantaine d’éditeur.ice.s

> Exposition nomade ZINES OF THE ZONE (au 2ème étage)

> STREET PARTY !!! Repas de quartier / inauguration d’une fresque de Virginie Contier et Arthur Plateau / concert de Tony Geranno (chanson foutue) / Dj set de Sarah Rubio (reggaeton / dembow)

> Salon de micro-éditions, fanzines & multiples avec plus d’une soixantaine d’éditeur.ice.s

> Exposition nomade ZINES OF THE ZONE (au 2ème étage)

> Exposition « Nom d’expo date précise » de Sylvain Havec, en présence de l’auteur

> Salon de lecture de fanzines et de micro-éditions

Affiche du Zinefest 10