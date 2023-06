Le madd en résidence au Marché des Douves Marché des Douves Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le madd en résidence au Marché des Douves Marché des Douves Bordeaux, 7 juin 2023, Bordeaux. Le madd en résidence au Marché des Douves 7 juin – 19 juillet, les mercredis Marché des Douves Entrée libre Répandue à travers le monde, la consommation du thé est à la fois un prétexte à la rencontre, un rituel d’hospitalité, un moment de célébration… Au Marché des Douves, l’équipe du madd-bordeaux propose une programmation autour de cette thématique transculturelle et invite les habitants à partager leurs souvenirs, leurs pratiques et à réfléchir ensemble au nouveau parcours des œuvres à la réouverture.

Retrouvez l’équipe du madd tous les mercredis de 14h30 à 18h jusqu’au 26 juillet pour une dégustations de thés organisées grâce au soutien du Palais des Thés. Marché des Douves 4 rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T14:30:00+02:00 – 2023-06-07T18:00:00+02:00

Théière Nefertiti de Matteo Thun, 1981. Musée des Arts décoratifs et du design de Bordeaux.

