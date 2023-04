Calliope, entre Garonne et Atlantique Marché des Douves, 11 mai 2023, Bordeaux.

Calliope, entre Garonne et Atlantique est un projet qui met en lumière les contacts étroits, historiques et contemporains, entre Bordeaux et les Caraïbes. Il cherche aussi à créer de la réflexion autour de l’histoire et du commerce triangulaire. Pour cette soirée, nous vous proposons de découvrir le film La vase et le sel (Hoodoo Calliope) présenté par l’artiste Bettina Samson, une lecture de textes autour d’Haïti par l’écrivain haïtien Rolaphton Mercure et une exposition de textes écrits par les élèves de CM2 de la métropole lors des ateliers d’écriture.

Rolaphton Mercure est un comédien, slammeur, dramaturge, poète, et metteur en scène haïtien. Il est aussi un rappeur qui avait signé avec un label haïtien pour deux mixtapes de quarante textes qui, malheureusement, ont été détruit lors du tremblement de terre en 2010. Il a joué de la comédie musicale et du théâtre forum avec la troupe Haïti en Scène de Bertrand Labarre. Il a été aussi animateur d’une rubrique de poésie urbaine pendant une année à la radio nationale d’Haïti. Il vient de sortir un recueil de poèmes aux éditions Atlantiques Déchainés. Militant et activiste, il aime se battre pour rendre au mot « bonheur » ses lettres de noblesse et pour ceux qui se posent la question oui, “Rolaphton Mercure est mon vrai nom. Rome pour les intimes.”, nous dit-il.

La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) de Bettina Samson*

Fruit d’un long travail de recherches culturelles, d’études techniques et de repérages menés depuis 2013, l’installation La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) est une oeuvre d’art de l’artiste Bettina Samson et elle prend la forme d’un orgue à vapeur futuriste et extravagant, orienté vers la Garonne. Les 38 sifflets de l’installation, fondus artisanalement avec d’un alliage de bronze et laiton recyclé, jouent une musique au souffle dissonant et fugace. Les nappes sonores et les mélodies peuvent évoquer de loin en loin les marches presque dansées du Jazz Funeral de la Nouvelle-Orléans, musique nourrie de l’apport de ces musiciens de jazz descendants de Saint-Domingue (Haïti). Mais au-delà, ce sont surtout les rythmes vifs et perçants des fifres qui chantent les Méringues paysannes haïtiennes qui sont convoquées.

Le film Calliope

Le film de 10 mn est sonore et sans parole. Il permet d’accéder à une vision poétique, immersive de l’oeuvre d’art de Bettina Samson à Bègles, La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) ( 2019).

Le point de vue de l’environnement ainsi que celui de la part cachée de l’usine sont mis en continuité via une trajectoire qui passe par l’orgue. L’ensemble forme un organisme quasi-vivant dont les différents éléments interagissent, rendant réversibles les notions d’intérieur et d’extérieur, de cause et d’effet, de nature et de déchets, de fabrication, d’accumulation, de consommation et d’entropie, de transfert et de métamorphose, d’énergie et de dépense. La digestion débouche sur le souffle, le rythme industriel sur la respiration, l’expressivité immédiate sur un message sous-jacent, l’occultation historique sur le chant.

*Œuvre du programme d’art public de Bordeaux Métropole intitulé L’art dans la ville, l’installation La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope), fruit de recherches et de repérages menés depuis 2014 par Bettina Samson, est inaugurée en 2019. Elle est mise en vapeur et automatisée depuis le printemps 2021. Elle s’active tous les jours de mercredi à dimanche, pour quelques minutes, à 15h08.

