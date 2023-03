Encore un Morceaux? Marché des douves Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Encore un Morceaux? Marché des douves, 25 mars 2023, Bordeaux. Encore un Morceaux? Samedi 25 mars, 11h00 Marché des douves Entrée libre. Il existe plusieurs quatuors à vents, difficile d’y voir clair !

On vous présente celui avec hautbois, clarinette, basson et cor. Le cœur du programme s’articulera autour de Mozart, qui a écrit spécialement pour cette formation. Vous entendrez les œuvres de Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn, Johann Strauss, mais également de vraies découvertes musicales !

Une formation atypique. Une pépite musicale à ne pas rater. Bien qu’elle ait son répertoire propre, on ne l’a voit pas tous les jours sur les scènes de concerts !

La musique se déguste aussi avec les papilles ! L’équipe vous propose des chouquettes & des boissons chaudes.

On poursuit la matinée avec un quiz musical, complètement fou, orchestré par Olivier Delaunay.

Nos artistes : Muriel Sarlette, hautbois

Stéphane Kwiatek, clarinette

Thomas Quinquenel, basson

Nos artistes : Muriel Sarlette, hautbois

Stéphane Kwiatek, clarinette

Thomas Quinquenel, basson

Marianne Tauzin, cor.

