SPOT ! musiques aujourd'hui ! · Découverte musicale et échange
Samedi 21 janvier, 12h00
Marché des Douves
30 minutes de musique actuelle à la Halle des Douves
Marché des douves Saint-Michel Bordeaux

05 57 71 75 93 https://www.douves.org/ ◗ Samedi 21 janvier 2023 à 12h

◗ La Halle des Douves, Bordeaux Trente minutes consacrées aux nouvelles écritures musicales à midi pile à la Halle des Douves ! ◗◗◗ Programme

Nuage sur la plaine “Lacrymogène et Ouragan” de Quentin Lachery.

durée : 15 min / Pièce composée en 2021 (version en quadriphonie 2023) ◗◗◗ Artiste

Carte blanche à l’association Octandre ! Avec Quentin Lachery, musicien et étudiant en électroacoustique au conservatoire de Bordeaux. Tarif : Gratuit et ouvert à tous

