Spot Spécial Festival Douves it ! Marché des Douves, 10 décembre 2022, Bordeaux. Spot Spécial Festival Douves it ! Samedi 10 décembre, 18h30 Marché des Douves « Saveurs dans nos oreilles », une création musicale associée aux mets culinaires de l’association Entr’Autres Marché des Douves Marché des douves Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 71 75 93 https://www.douves.org/ ◗ Samedi 10 novembre – 18h30 & 19h45

◗ Festival Douves it! – Halles des Douves Retrouvez-nous Proxima Centauri au Festival Douves it pour la performance « Saveurs dans nos oreilles », une création musicale associée aux mets culinaires concoctés par l’association Entr’Autres, et mariez les plaisirs de l’ouïe et du goût ! Dégustez des produits iconiques de la France, l’Italie, des États-Unis ou encore du Japon, sublimés en musique par les artistes de Proxima Centauri. ◗◗◗ Artistes Marie-Bernadette CHARRIER, saxophone

Benoit POLY, percussion

Hilomi SAKAGUCHI, piano

Christophe HAVEL, électronique Entrée : Gratuite

