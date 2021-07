Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Marché des créatrices et créateurs bretons Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Marché des créatrices et créateurs bretons Lannion, 3 août 2021-3 août 2021, Lannion. 2021-08-03 10:00:00 – 2021-08-04 19:00:00

Lannion Côtes d’Armor Des créatrices et créateurs bretons viennent présenter leurs savoir-faire et leurs productions.

Quelques exemples de spécialités présentes : cuir, poterie, textile, coutellerie, pyrogravure, bijoux, art floral, cosmétiques, vannerie, dessins, peintures, travail du bois, … lcv.contact22@gmail.com +33 6 84 11 92 15 http://www.lannion-commerces.fr/ Des créatrices et créateurs bretons viennent présenter leurs savoir-faire et leurs productions.

