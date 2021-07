Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Marché des Créateurs Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Marché des Créateurs Villeneuve-Loubet, 1 août 2021, Villeneuve-Loubet. Marché des Créateurs 2021-08-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-01 00:00:00 00:00:00 Parking des Bugadières Allée des Bugadières

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Marché saisonnier d’artisans créateurs d’exception ( pas de revendeurs ) : céramiste, mosaïste, sculpteur, couturier, verrier, peintre, illustrateur, potier, photographe, plasticien, couturier, relieur d’art.

Des créations uniques et originales… +33 4 93 73 63 38 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Parking des Bugadières Allée des Bugadières Ville Villeneuve-Loubet lieuville 43.6574#7.12159