Marché des créateurs Sainte-Marie, 28 novembre 2021, Sainte-Marie.

Marché des créateurs 2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 Salle des ardoisières Rue des Ardoisières

Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

11ème édition du marché qui accueille environ 40 exposants présents pour faire découvrir et vendre leurs créations: peintures, sculptures, bijoux, créations textiles, céramiques, etc

Concours photo et dessin sur le thème de la nature

Petite restauration

Pass sanitaire obligatoire

Evènement organisé par l’association de parents d’élèves de l’école publique de Ste Marie afin de financer les projets pédagogiques

asep.mdc@gmail.com +33 2 99 72 75 35

