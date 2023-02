Marché des créateurs Quai Jacques de Thézac Combrit Catégories d’Évènement: Combrit

Finistère

Marché des créateurs Quai Jacques de Thézac, 8 août 2023, Combrit . Marché des créateurs Park an Treizour Quai Jacques de Thézac Combrit Finistere Quai Jacques de Thézac Park an Treizour

2023-08-08 16:00:00 – 2023-08-08 21:00:00

Quai Jacques de Thézac Park an Treizour

Combrit

Finistere Marché d’artisans créateurs et artistes du pays bigouden : bijoux, sacs en toile, décoration, peinture, savons, poterie… Animation musicale et petite restauration sur place.

En extérieur Quai Jacques de Thézac Park an Treizour Combrit

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Combrit Finistere Quai Jacques de Thézac Park an Treizour Ville Combrit lieuville Quai Jacques de Thézac Park an Treizour Combrit Departement Finistere

Combrit Combrit Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit /

Marché des créateurs Quai Jacques de Thézac 2023-08-08 was last modified: by Marché des créateurs Quai Jacques de Thézac Combrit 8 août 2023 finistère Park An Treizour Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère Quai Jacques de Thézac Combrit

Combrit Finistere