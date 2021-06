Pierrevert Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert Marché des créateurs Pierrevert Pierrevert Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Pierrevert Alpes de Haute-Provence Pierrevert La commune de Pierrevert organise le marché des créateurs dimanche 4 juillet au parc André-Turcan. Cet événement met à l’honneur des talents locaux et régionaux. Il encourage l’émergence de nouveaux talents et la découverte d’artisans confirmés. communicationpierrevert@gmail.com +33 4 92 72 86 87 http://www.mairie-pierrevert.fr/marches.html dernière mise à jour : 2021-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

