Marché des Créateurs Padirac

Padirac

Marché des Créateurs
Salle des fêtes Padirac

Salle des fêtes Padirac Lot

2022-11-20 10:00:00 – 2022-11-20 17:00:00

Lot Padirac 4ème édition du marché organisé par le comité d’animation de Padirac.

Une quinzaine d’artisans/créateurs seront présents : les Moutons givrés, bulles et douceurs, un coucou sur un fil, manantial… (bijoux, deco, sacs, livres…).

Food truck sur place (la panisse marseillaise) et stand photo pour des souvenirs de Noël, venez parés de vos plus beaux atours!

Vin chaud, chocolat, crêpes pour apporter un peu de chaleur en ce dimanche de novembre. +33 6 49 10 80 05 noel

Padirac

